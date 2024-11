S.A. 4 agosto 2021 Torres, primo test contro il Taloro Giovedý sul campo di Gavoi, i rossobl¨ affronteranno i padroni di casa del Taloro nel primo test pre stagionale. Intanto Eduard Dita abbandona il ritiro rossobl¨: problemi familiari alla base della sua scelta



GAVOI - Domani, giovedý 05 agosto 2021 alle ore 19 sul campo di Gavoi, i rossobl¨ affronteranno i padroni di casa del Taloro nel primo test pre stagionale. Lĺimpianto gavoese ha attualmente disponibilitÓ per soli 150 ingressi (capienza limitata causa Covid), che saranno messi a disposizione esclusivamente della cittadinanza locale.



Proprio per questo il match sarÓ trasmesso in streaming sulla pagina ufficiale della Torres - telecronaca di Francesco Salis - e visibile gratuitamente. Intanto Eduard Dita abbandona il ritiro rossobl¨: problemi familiari alla base della scelta del giocatore cui va il saluto della societÓ sassarese.



Il diesse Andrea Colombino Ŕ giÓ al lavoro per trovare le giuste alternative. Sono attualmente aggregati al gruppo e in fase di valutazione i fuori quota Marco Moccia e Matteo Columbu (originario di Ollolai, di proprietÓ della Bittese). Intanto Ŕ stato sondato anche il difensore centrale Vavassori - giÓ visto in maglia Torres - che ha per˛ rifiutato la proposta sassarese.