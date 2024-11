Cor 4 agosto 2021 Tragedia ad Alghero, ciclista travolto dal bus Incidente mortale sulla litoranea per Capo Caccia, poco prima delle 11 di questa mattina. Il bus turistico ha investito un ciclista all'altezza di Mugoni. Inutili i soccorsi, per l´uomo non c'è stato niente da fare



ALGHERO - Tragedia poco prima delle 11 di questa mattina ad Alghero, sulla litoranea per Porto Conte e Capo Caccia. La vittima è Dario Sorrentino, 64 anni medico e docente universitario in vacanza ad Alghero. L'incidente è avvenuto all'altezza delle spiagge di Mugoni.



Secondo una prima ricostruzione, l'uomo in sella ad una mountain-bike sarebbe stato tradito da un dislivello e avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sulla carreggiata. Una caduta non grave se non fosse che in quello stesso momento sulla strada principale sopraggiungeva l'autobus - che nel periodo estivo garantisce il collegamento tra la città e le spiagge più conosciute della Riviera del corallo - che non ha potuto evitarlo e lo ha schiacciato mortalmente.



Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sassari per i rilievi e gli uomini della Polizia locale per regolare la viabilità. Nelle prossime ore la Procura di Sassari valuterà se aprire un'inchiesta formale sul decesso del docente.



articolo in aggiornamento