8 agosto 2021 Emma, tenace donna sarda del Nord Europa Emma Fenu vive a Vordingborg in Danimarca. Una dolce “donna in carriera” che ha studiato molto per raggiungere i suoi risultati: studiosa di storia e letteratura della donne, tutor di scrittura creativa e emotiva e infine scrittrice. Una nuova protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO – Emma Fenu, 43 anni, inebriata dalla vita. Vive a Vordingborg in Danimarca ed è una cittadina del mondo. È una donna molto curiosa, così come lei si definisce e lasciandosi trasportare dall’amore e sua costante voglia di scoperta, oggi vive nel freddo Nord Europa. In questa intervista si racconta nella sua vita da espatriata, dalla Giordania agli Emirati Arabi. Oggi, senza limiti né barriere, è una persona dinamica e intraprendente che in questi anni si è messa alla prova come insegnante di materie umanistiche e di lingua italiana a stranieri, confezionatrice di manufatti in lana e bomboniere ed editor di primo e secondo livello. Tanti ruoli e tanti incarichi che descrivono la nostra protagonista come una dolce “donna in carriera” che ha studiato molto per raggiungere i suoi risultati: studiosa di storia e letteratura della donne, tutor di scrittura creativa e emotiva e infine scrittrice.



Un nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.







1) A quanti anni sei partita da Alghero?

Avevo 30 anni.



2) Vordingborg è stata la tua prima destinazione?

No, è stata Amman, in Giordania.



3) Il giorno più bello della tua vita da espatriata?

Il mio primo giorno di lavoro a Dubai in una scuola per l’insegnamento delle lingue straniere.



4) Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Forse le stesse cose, ma con un legame con la Sardegna avvertito in modo meno viscerale.



5) Cosa porteresti di Vordingborg ad Alghero?

La libertà di essere se stessi, senza nuocere ad altri, e di non essere né giudicati né oggetto di interesse per le proprie scelte.



6) Cosa porteresti di Alghero a Vordingborg?

Una barca di sole, sorriso, pomeriggi afosi, aragosta e sebadas e il coraggio di affrontare l’isola, e le sue contraddizioni, e la fierezza che ne deriva.



7) Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

No, non ci sono possibilità concrete di lavoro.



8) Un incontro inatteso con un concittadino…

Mille attesi. I miei amici più cari, gli anziani che mi hanno vista bambina, le persone con cui collaboro per eventi culturali, quelle… che ti basta un caffè al bar: sollevi gli occhi e sei a casa.



9) Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

La spiaggia in autunno, bianchissima e quasi deserta, dove andavo a giocare piccolissima. Il mio regno di mare, vento, sale, api e aghi di pino.



10) Dove ti vedi fra 10 anni...

Altrove. Non so dirti di più: l’espatrio è duro, a volte ingrato, ma ti inebria di curiosità per il mondo e la vita.



Se vivete all'estero e volete raccontare la vostra storia scrivete a redazione@alguer.it



Nella foto: Emma Fenu