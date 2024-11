Cor 7 agosto 2021 Tempio, doppio appuntamento con De André L´8 e il 9 agosto. Dopo il Faber Festival la Città di Pietra celebra ancora, con un progetto speciale a più di 20 anni dalla morte, l’arte e la musica del grande cantautore che scelse il capoluogo gallurese come “patria d’elezione”



TEMPIO - Prosegue la stagione musicale di Tempio Pausania con “Parole e Musiche per un domani – Fabrizio De André”, un doppio appuntamento dedicato alla figura di Fabrizio De André, a cura dell’Associazione culturale Le Colone di Castions di Strada (UD). Dopo il Faber Festival la Città di Pietra celebra ancora, con un progetto speciale a più di 20 anni dalla morte, l’arte e la musica del grande cantautore che scelse il capoluogo gallurese come “patria d’elezione”.



Nel primo appuntamento di domenica 8 agosto alle ore 21.30, la suggestiva cornice di Piazza San Pietro ospiterà il Coro Le Colone nella rivisitazione de “La buona novella”, uno dei più significativi e coinvolgenti capolavori della canzone d’autore italiana. Scritto tra la fine degli anni Sessanta e gli inizio degli anni Settanta “La Buona Novella” è un concept album tratto dalla lettura di alcuni Vangeli apocrifi. “La Buona Novella – spiegava De André – voleva essere un’allegoria che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del ’68 e istanze, da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate ma da un punto di vista etico sociale direi molto simili, che un signore (Gesù di Nazareth) 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell’autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali.”



Il concerto, concepito nel 2020 in occasione dei 50 anni dall’uscita dell’album, prevede l’esecuzione integrale rivisitata del capolavoro del cantautore genovese e sarà eseguito da un ensemble composto da giovani musicisti: Francesco Tirelli (voce, chitarra, percussioni), Gabriele Bressan (oboe e corno inglese), Marco Bianchi (chitarra, effettistica), Nicola Tirelli (pianoforte, sintetizzatori), Federica Tirelli (viola), Leonardo Duca (violoncello), Martina Gorasso e Emanuela Mattiussi (cori), Giuliano Bonanni e Chiara Donada (voci recitanti). La direzione artistica del progetto è di Giuseppe Tirelli.