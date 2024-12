video Cor 9 agosto 2021 La poesia del lunedì: Bertolt Brecht Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



IL VECCHIO IN PRIMAVERA



Ahimè, quand’ero giovane, la primavera

era ancora più bella di adesso.

Che le belle ragazze fossero più belle

questa per noi vecchi è l’ultima consolazione.



Anche tua madre da anni lo ripete

che è l’età ad acuirci il senno.

Si, noi vecchi siamo ricchi di esperienze:

ma quel tempo era il tempo più bello.



Che prati e spighe oggi non abbian più

tutto il verde e l’oro di una volta

così ha da essere, perché se lo avessero

io non potrei più tornare a loro.



Ma il sole è sempre più freddo

mentre allora era uno splendore –

ed è un guaio: più si diventa vecchi

e ogni anno di più ci piace il sole.



E poesie, amanti, vita, adesso

tutto è diverso dal vecchio tempo –

e solo noi siamo rimasti gli stessi.

La tarda età odia il cambiamento.



_ Bertolt Brecht _

Commediografo e poeta tedesco (1898-1956) Ahimè, quand’ero giovane, la primaveraera ancora più bella di adesso.Che le belle ragazze fossero più bellequesta per noi vecchi è l’ultima consolazione.Anche tua madre da anni lo ripeteche è l’età ad acuirci il senno.Si, noi vecchi siamo ricchi di esperienze:ma quel tempo era il tempo più bello.Che prati e spighe oggi non abbian piùtutto il verde e l’oro di una voltacosì ha da essere, perché se lo avesseroio non potrei più tornare a loro.Ma il sole è sempre più freddomentre allora era uno splendore –ed è un guaio: più si diventa vecchie ogni anno di più ci piace il sole.E poesie, amanti, vita, adessotutto è diverso dal vecchio tempo –e solo noi siamo rimasti gli stessi.La tarda età odia il cambiamento.Commediografo e poeta tedesco (1898-1956) Guarda e condividi il video su Alguer.tv