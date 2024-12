G.P. 10 agosto 2021 Palombi: nuovo ingaggio del Sassari Calcio «Sassari è una città importante dove si può far bene e io sono pronto a mettermi a disposizione del mister» ha dichiarato Cristiano Palombi, centrocampista centrale con la passione per gli assist e nuovo acquisto del Sassari Calcio LD



SASSARI - Il Sassari Calcio LD annuncia l’ingaggio di Cristiano Palombi, anche lui, come Werther Carboni e Daniele Cannas, lo scorso anno in forza al Carbonia. Centrocampista centrale con la passione per gli assist, 13 per lui in carriera in Serie D, Palombi è un giocatore che ama mettersi al servizio della squadra in ogni momento del match.



Il nuovo giocatore biancoceleste cresce nelle giovanili dell’AS Roma, dove vi rimane fino agli Allievi e conclude poi le giovanili con il Grifone Monteverde. Prima dell’esperienza a Carbonia, Palombi ha giocato con Monterosi e Vis Artena.



«Voglio fare un’altra esperienza in terra sarda dopo quella col Carbonia dello scorso anno – le prime parole del nuovo acquisto biancoceleste - Sassari è una città importante dove si può far bene e io sono pronto a mettermi a disposizione del mister, qualunque cosa voglia fare. Qua troverò un paio di compagni che conosco (Carboni e Cannas) e proverò a migliorare sempre di più, giorno dopo giorno. Cercherò di dare il massimo per questa maglia e di arrivare il più lontano possibile insieme a tutti i miei compagni».