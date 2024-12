G.P. 10 agosto 2021 Pulizia strade e vie alberate: da settembre i divieti Lavaggio strade e pulizia nelle vie alberate. Dal 1 settembre il calendario dei divieti di sosta



ALGHERO - Si preparano i divieti di sosta temporanea per lo spazzamento meccanizzato e lavaggio stradale nelle vie alberate della città. I divieti, al fine di non congestionare il traffico nel mese di Agosto, saranno attivi dal 1° Settembre, con la segnaletica posizionata appositamente che riporterà giorni e orari del divieto.



L'Ordinanza in fase di predisposizione istituirà il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 10.00 a partire dal mese di settembre ed interesserà le seguenti vie cittadine alberate secondo il rispettivo calendario: il primo e il terzo LUNEDI' di ogni mese per: Via La Marmora; Via Kennedy (da via Frank a via Manzoni); Via Marconi (da via Da Vinci a via Sant'Agostino); il primo e il terzo MERCOLEDI' di ogni mese per: Via Cravellet (da via Deledda a via Vittorio Emanuele); Via Mazzini (da via Brigata Sassari a via Cravellet); Via Lo Frasso; il primo e il terzo VENERDI' di ogni mese per: Via Satta (da via Marconi a via Mazzini); Via Sassari (da via Vittorio Emanuele a via Pascoli).



Riparte la settimana con il secondo e il quarto MARTEDI' di ogni mese per: Via Sant'Agostino; Via Deledda (da via Sant'Agostino a via Da Vinci); il secondo e il quarto GIOVEDI' di ogni mese per: Via IV Novembre (da via Sant'Agostino a via Vittorio Emanuele); Via Vittorio Veneto; il secondo e il quarto SABATO di ogni mese per: Via Catalogna (da via IV Novembre a via Vittorio Veneto); Via Brigata Sassari.