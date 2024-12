G.P. 10 agosto 2021 Sabouret presenta il suo libro al Museo del Corallo Oggi, presentazione dell´ultimo libro di Adriana Valenti Sabouret, "Madame Dupont", alle ore 19 al Museo del Corallo. Per accedere all´evento sarà necessario il Green Pass



ALGHERO - Oggi, martedì 10 agosto ore 19, la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero presenta l'ultimo libro di Adriana Valenti Sabouret, "Madame Dupont” nel giardino del Museo del Corallo per Arkadia editore. L'autrice dialogherà con Omar Onnis.



Un romanzo costruito con sapienza, grazie a una ricca ricerca storica, che riporta i lettori nel periodo delle rivoluzioni mettendo in luce alcuni personaggi della “piccola storia”, colmi di tratti umani e di caratteri potenti. Fuggiasco dall’amata patria, ricercato e disperato, Giovanni Maria Angioy, rivoluzionario, in rotta di collisione con la monarchia sabauda, trova rifugio in quel di Parigi, una città in cui la Rivoluzione Francese ha cancellato l’antico regime sconquassando tutta l’Europa.



Riuscirà la dedizione di questa giovane dama a fargli dimenticare la povertà, la solitudine, la nostalgia e la povertà? Nella terra di Robespierre, Danton e Marat, grazie all’aiuto di altri esuli e amici, Giovanni Maria troverà rifugio presso una donna pratica e intelligente, Madame Dupont, capace di risvegliare nell’esule sentimenti contrastanti, lontani dalla politica e dalle vicende che l’hanno travolto. Per accedere all'evento sarà necessario il Green Pass.