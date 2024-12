video Cor 10 agosto 2021 Gita in barca a vela per il Capo dello Stato La Palinuro a Porto Conte, omaggio a Mattarella Sergio Mattarella a bordo di uno yacht a vela ha potuto ammirare le bellezze naturalistiche della Baia di Porto Conte, fino a Capo Caccia, nel cuore dell´Area Marina protetta di Alghero. Le immagini



ALGHERO - Gita nel mare cristallino della Baia di Porto Conte fino a Capo Caccia per il Capo dello Stato, in vacanza da qualche giorno ad Alghero. Sergio Mattarella è partito dal pontile della struttura militare che lo ospita a bordo di un gommone, poi il passaggio sullo yacht a vela per ammirare la bellezza dell'Area Marina algherese. Proseguono all'insegna del relax le vacanze del Capo dello Stato in Riviera del Corallo. Domenica l'unico bagno di folla per ora affrontato, con la partecipazione alla Messa in cattedrale presieduta dal Vescovo Mauro Maria Morfino.