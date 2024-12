S.A. 11 agosto 2021 Ferragosto a Cagliari: aperti centri comunali d´arte Nessuna serrata ferragostana nei Centri comunali d’Arte gestiti dal Consorzio Camù, che saranno regolarmente aperti sia al mattino che al pomeriggio con una variegata proposta di mostre



CAGLIARI - Nessuna serrata ferragostana nei Centri comunali d’Arte gestiti dal Consorzio Camù, che saranno regolarmente aperti sia al mattino che al pomeriggio con una variegata proposta di mostre. Il Castello di San Michele ospita Madre Pietra, la natura, la scultura, la città una grande antologica dedicata all’opera di Pinuccio Sciola: una occasione per conoscere ancora più a fondo uno degli artisti sardi più noti del panorama artistico contemporaneo.



L’Exma ospita invece Wonderlands – la ricerca e la meraviglia, prima antologica dedicata all’artista Giorgio Casu, curata da Simona Campus, che ne racconta la poliedrica attività, dal muralismo alla grafica, dalla pittura al design.



Infine, nelle sale del Ghetto è allestita Architetture Vegetali, le strade alberate di Cagliari, ideata dell’architetto Marco Cadinu e curata insieme all’agronoma Tiziana Sassu, con l’obiettivo di portare l’attenzione dei cittadini sul passato, presente e futuro delle strade alberate di Cagliari, intese come architetture vegetali, quindi risorsa imprescindibile per la qualità urbana locale.