S.A. 11 agosto 2021 Concerto-spettacolo di Claudia Aru ad Alghero Il nuovo progetto musicale della cantautrice Claudia Aru, protagonista giovedì 12 agosto alle 20.30 al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero insieme con Simone Soro al violino e Simone Sassu al pianoforte



ALGHERO - Viaggio intorno al mondo sul filo delle note e dei racconti, dei ricordi e delle emozioni con “Sardigna Caput Mundi” - il nuovo progetto musicale della cantautrice Claudia Aru, protagonista giovedì 12 agosto alle 20.30 al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero insieme con Simone Soro al violino e Simone Sassu al pianoforte per l'ultimo appuntamento con Teatri di Prima Necessità 2021 / Festival Intersezioni 2021 a cura del Teatro d'Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios - nell'ambito della ricca programmazione di FinalmenteAlghero con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero.



Claudia Aru – artista poliedrica – traduce in musica pensieri e sensazioni, le sue canzoni riflettono idee sulla vita e sul tempo presente, in un'antologia di storie e icastici “ritratti” tra ironia e poesia, con una particolare attenzione e sensibilità verso temi importanti e attuali ma anche un forte legame con le radici, in una felice sintesi che svela alla capacità e alla volontà di raccontare e raccontarsi.



“Sardigna Caput Mundi” è un concerto-spettacolo coinvolgente e ricco di accenti umoristici, quasi un antidoto alla tristezza e all'isolamento con la chiusura delle frontiere nel tempo della pandemia: si può anche scherzare sulle differenti pronunce e sulle differenze culturali, per restituire l'immagine variopinta di una società moderna e multietnica dove è possibile incontrarsi – anche virtualmente – e scambiare e condividere saperi e suoni. Nell'Isola al centro del mondo – da secoli crocevia di popoli e teatro di conquiste e dominazioni, l'accoglienza è una tradizione antica: dall'incontro con l'altro, scaturisce quella conoscenza feconda di dialoghi e scambi, che fa della diversità una risorsa preziosa.



Nella foto: Claudia Aru