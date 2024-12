S.A. 11 agosto 2021 Incendi e caldo: Allerta per oggi nell´isola Le zone più a rischio per i roghi sono ancora l´Oristanese, quindi il Campidano di Cagliari, il Medio Campidano e il Nuorese. Ed è sempre emergenza caldo con l´anticiclone Lucifero che non dà tregua



CAGLIARI - La Protezione civile regionale ha confermato anche per oggi, mercoledì 11 agosto, il pericolo di incendio "estremo" assegnando il bollino rosso in gran parte dell'Isola. Le zone più a rischio per i roghi sono ancora l'Oristanese, quindi il Campidano di Cagliari, il Medio Campidano e il Nuorese.



Ed è sempre emergenza caldo con l'anticiclone Lucifero che non dà tregua. Dopo un primo avviso, il ministero della Salute ha prorogato sino a giovedì 12 l'allerta per la città di Cagliari di livello due, indicato con il colore arancione.



Nel capoluogo sardo sono attese temperature a ridosso dei 40 gradi. Di più: nelle zone interne dell'Isola, soprattutto di pomeriggio, si potranno raggiungere picchi di 44 gradi.