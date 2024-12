G.P. 12 agosto 2021 Tempesta sabbia in arrivo in Sardegna In arrivo in Sardegna una tempesta di sabbia dal deserto del Sahar. Il fenomeno si concentrerà nel centro e il sud dell´Italia, ma arriverà anche in Spagna, buona parte della Francia e in tutta la fascia nordafricana



CAGLIARI - Ed è sempre emergenza caldo con l'anticiclone Lucifero che non dà tregua. Però una novità all’orizzonte: sta per arrivare una tempesta di sabbia direttamente dal deserto del Sahara che non farà altro che far tingere il cielo di giallo e di rosso, soprattutto all’alba e al tramonto. Arriverà nei prossimi giorni e durerà fino al prossimo weekend.



Il fenomeno colpirà la Sardegna, e in particolar modo il centro e il sud del Paese: Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania. La tempesta di sabbia arriverà anche in Spagna, in buona parte della Francia e in tutta la fascia nordafricana. Sarà ben visibile dal satellite: Pare che si riesca già a scorgere l’alone di sabbia sahariana in arrivo dal Mediterraneo attorno alla Sardegna, Baleari e Corsica verso la Toscana e il Tirreno diretto verso tutta l’Italia collegato all’anticiclone africano Lucifero.



Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell’atmosfera, pronte a raggiungere dopo un lungo viaggio il nostro Paese. A quanto pare non sarà solo la settimana più torrida dell’estate, con temperature record registrate in Sardegna e in Sicilia. Prosegue il bollino rosso emanato dalla Protezione Civile.