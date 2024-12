Cor 13 agosto 2021 Marina, Capo di Stato Maggiore ad Alghero Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha fatto visita al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, apponendo una dedica sul Libro d’Onore del Comando



ALGHERO - Nell’arco della mattinata di giovedì, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha fatto visita al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. Nell’ambito delle attività a contorno dell’impegno istituzionale a bordo di

Nave Palinuro, nave della Marina Militare in navigazione nelle acque della Baia di Porto Conte, il Capo di Stato Maggiore accompagnato dal Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Giovanni Canu ed accolto dal Capitano di Fregata Gabriele Peschiulli e dal Tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri, rispettivamente Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres e Capo del Circondario Marittimo di Alghero, ha potuto apprezzare l’impegno profuso quotidianamente dai militari della Guardia Costiera per salvaguardare, soprattutto in questo particolare periodo dell’anno, la sicurezza della navigazione e della balneazione in un territorio connotato da una forte vocazione turistica. Prima di intraprendere la navigazione di trasferimento a bordo dei mezzi navali della Guardia Costiera, l’Ammiraglio ha suggellato il passaggio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero apponendo una dedica sul Libro d’Onore del Comando.