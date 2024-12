S.A. 16 agosto 2021 Roghi Oristanese, class action Codacons Da oggi è disponibile sul sito dell’associazione il modulo e presentare la propria nomina di parte offesa alle Procure di riferimento e chiedere fino a 10mila euro ciascuno di indennizzo



ORISTANO - Dopo i gravi incendi che in questi giorni hanno devastato alcune aree della Sardegna il Codacons scende in campo con una azione risarcitoria in favore di tutti i residenti delle zone interessate dai roghi. Da oggi è infatti disponibile sul sito dell’associazione il modulo attraverso il quale i cittadini della Sardegna possono presentare la propria nomina di parte offesa alle Procure di riferimento e chiedere fino a 10mila euro ciascuno di indennizzo in relazione ai danni materiali e morali subiti a causa degli incendi e alla distruzione dell’ambiente e del territorio di residenza.



«Abbiamo presentato una istanza alla Regione Sardegna per conoscere quali interventi l’amministrazione abbia messo in atto per prevenire e impedire gli incendi che anche questa estate stanno devastando il territorio – spiega il presidente Carlo Rienzi –. Con questa nuova iniziativa vogliamo tutelare i cittadini ingiustamente danneggiati, i quali potranno chiedere il giusto indennizzo in sede penale nei confronti dei responsabili dei roghi, siano essi soggetti privati che hanno appiccato gli incendi o enti pubblici colpevoli di omissioni e negligenze sul fronte degli obblighi di legge».