16 agosto 2021 Ubriaco fugge in contromano, è un tassista: video



ALGHERO - Soltanto l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il linciaggio del tassista da parte di un cospicuo gruppo di passanti. Poco prima, ubriaco, aveva avuto un incidente sulla via Aldo Moro. Incurante di tutto, ha ben pensato di svoltare sul lungomare, percorrendo contromano la trafficata strada. Sul posto anche il 118. Guarda e condividi il video su Alguer.tv