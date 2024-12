Cor 16 agosto 2021 Contromano sul lungomare, rischia il linciaggio 38enne si schianta in contromano ad Alghero sul lungomare Barcellona. Intervento dei carabinieri. L´uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso



ALGHERO - Nottata movimentata ad Alghero. Il nucleo Radiomobile e i militari della Compagnia di Alghero insieme a quelli della stazione carabinieri di Villlanova Monteleone sono intervenuti, sul lungomare di Alghero per la presenza di veicolo contromano incidentato.



Sul posto è stato un 38enne in evidente stato di ebbrezza alcoolica. Grazie alle testimonianze raccolte, si è chiarito che l'uomo dopo aver tamponato un veicolo in Via Aldo Moro ed aver omesso di prestare soccorso ai relativi occupanti, è fuggito svoltando sul lungomare e perdendo il controllo del veicolo, concludendo la marcia nella corsia contraria (senza coinvolgere alcun altro veicolo).



Intervento tempestivo dei militari che hanno evitato il linciaggio del 38enne da parte di un cospicuo gruppo di passanti. L’uomo è stato successivamente portato in caserma e denunciato per guida i stato ebbrezza e omissione di soccorso.