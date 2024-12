Cor 17 agosto 2021 Vacanze finite, Mattarella lascia Alghero Il Presidente della Repubblica farà rientro a Roma col volo in partenza dall'aeroporto algherese, ad attenderlo nei palazzi romani gli impegni istituzionali già programmati. Per lui dieci giorni di relax a Porto Conte



ALGHERO - Vola via il Presidente della Repubblica che nel pomeriggio di oggi (martedì) lascerà la residenza dell'Aeronautica militare a Porto Conte che per dieci giorni lo ha ospitato insieme alla famiglia per le vacanze estive. Sergio Mattarella farà rientro a Roma col volo in partenza dall'aeroporto algherese, ad attenderlo nei palazzi romani gli impegni istituzionali già programmati.



Era la prima volta che Mattarella visitava la Riviera del Corallo ed a giudicare dal grande apprezzamento dimostrato per le bellezze naturalistiche del territorio algherese il Capo dello Stato è rimasto decisamente soddisfatto per la scelta. Dieci giorni di relax e piccoli spostamenti per Sergio Mattarella, che durante le vacanze ha fatto visita alla Palinuro, in rada per rendere omaggio al Presidente.



Entusiasta anche per la visita alla Grotta di Nettuno ed alle Prigionette, gioiello del Parco Regionale. In occasione della sua permanenza in Sardegna, Sergio Mattarella non ha voluto mancare con la storica visita nella sede istituzionale del Comune di Alghero, che per la prima volta accoglieva ufficialmente un Capo dello Stato italiano. Infine i lunghi colloqui col Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, in occasione della Messa in Cattedrale ed a Fertilia.