S.A. 18 agosto 2021 Incendio Montiferru, nasce il film Il regista cagliaritano Enrico Pau sta realizzando in questi giorni un documentario con un gruppo di giovanissimi professionisti impegnati nelle riprese delle terre devastate dal fuoco



CAGLIARI - “L’ombra del fuoco” è il titolo del documentario che il regista cagliaritano Enrico Pau sta realizzando in questi giorni con un gruppo di giovanissimi professionisti impegnati fin dalle prime giornate dopo i devastanti incendi che hanno devastato il Montiferru. Il lavoro è la testimonianza delle persone che hanno vissuto l’esperienza traumatica dei roghi capaci di mandare in fumo centinaia di uliveti ed ettari di macchia mediterranea e in cui sono morti tanti animali, e dà voce alle loro emozioni, al loro racconto collettivo.



L’esito filmico sarà il documento di una tragedia che sta cambiando il rapporto dell’uomo con la natura, considerata finora risorsa sociale ed economica, e diventata ora una sorta di paesaggio lunare. Com’è noto, il fuoco ha cancellato secoli di storia lasciando la sua ombra sui luoghi e sullo spirito di chi da secoli li ha sempre abitati in un perfetto rapporto di equilibrio con la natura e con la sua bellezza.



«Il dovere del cinema documentario è quello di essere presente nei luoghi dove accadono i fatti – spiega Pau – per raccontare gli eventi che cambiano la storia della nostra isola e dei suoi tesori naturali». La piccola squadra cinematografica – con Pau stanno lavorando Pietro Medda (fotografia e montaggio), Federico Montaldo (presa diretta), Claudia Emily Pau (assistente) e Gabriele Muscas (assistente alla camera) grazie alle attrezzature noleggiate da parte di Mommotty srl - ha dapprima seguito Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica e direttore dell’Orto Botanico di Cagliari nei sopralluoghi nella zona, per poi continuare a documentare quanto è accaduto attraverso la viva voce di chi ha vissuto il dramma degli incendi.



Nella foto: un momento delle riprese