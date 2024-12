Cor 20 agosto 2021 Lanusei: ubriaco al volante, si sbatte al palo Nei guai un giovane originario di Barisardo. E´ stato denunciato dai carabinieri della locale stazione Guidava con un provvedimento di revisione per azzeramento saldo punti della patente



BARISARDO - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei hanno denunciato un giovane di Bari Sardo, visibilmente ubriaco, che aveva impattato con il proprio veicolo contro un paolo della luce e contro un veicolo in sosta, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Il giovane, inoltre, risultava con un provvedimento di revisione per azzeramento saldo punti della patente.