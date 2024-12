Cor 23 agosto 2021 Obra, poesia catalana a Porto Torres Protagonisti saranno il giovane cantante catalano Pau Roget accompagnato dal musicista Biel Colomer, i poeti catalani Esther Formosa e Pau Vadell, i poeti sardi Eugenio Cossu, Ignazio Chessa e Giovanni Oliva



PORTO TORRES - Giovedì 26 agosto 2021, alle ore 18.30, nel giardino del Museo del Porto, gentilmente messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Porto Torres, l’Obra Cultural de l’Alguer, con il patrocinio della Provincia di Barcellona e del Parco Nazionale dell’Asinara, organizza una serata di musica e poesia catalana, sardo-italiana. Protagonisti saranno il giovane cantante catalano Pau Roget accompagnato dal musicista Biel Colomer, i poeti catalani Esther Formosa e Pau Vadell, i poeti sardi Eugenio Cossu, Ignazio Chessa e Giovanni Oliva.



L’iniziativa fa parte del programma “Poesia als Parcs. Lletres i paisatges”, un ciclo poetico-musicale nato nel 2005 e che da una decina d’anni è stato sempre presente a Porto Torres. I recitals si sviluppano in diversi parchi e spazi naturali catalani e in quelli stranieri vincolati da atti di gemellaggio con la Rete dei parchi della Provincia di Barcellona come quello che sarà firmato, sempre giovedì 26 agosto alle ore 18.00, presso la sede del Parco Nazionale dell’Asinara, poco prima dell’iniziativa, dalla Commissaria Straordinaria Gabriella Scanu e dal Deputato Delegato agli Spazi Naturali per la Provincia di Barcellona Josep Tarin.



All’atto parteciperanno inoltre Vittorio Gazzale, direttore del Parco Nazionale dell’Asinara; Jordi Padrós, coordinatore degli Spazi naturali della Provincia di Barcellona; Xavier Roget, capo della Direzione Occidentale della rete dei parchi della Provincia di Barcellona e il presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer Giuseppe Tilloca. Una delle finalità di questo incontro è quella di dinamizzare, preservare e diffondere il patrimonio letterario, specialmente quello poetico, entro territori diversi, quali appunto la Catalogna e la Sardegna; ma soprattutto quello di contribuire alla cooperazione tra Parchi per la realizzazione di progetti in comune che possano alimentare sviluppo e ricchezza nei territori coinvolti.



Il Museo del Porto, grazie alla performance dei musicisti e dei poeti coinvolti, diventa per una sera uno spazio di trasversalità artistica e linguistica, una serata in cui la voce umana sarà la protagonista principale. Per il Comune di Porto Torres parteciperà l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. L’ingresso è gratuito ma, data la ristrettezza dei posti, a causa delle normative anti-Covid, per partecipare alla serata è obbligatorio prenotarsi telefonando o mandando un messaggio whatsapp ai seguenti numeri 347 0082446 o 3457771505. Possono accedere soltanto coloro che sono in possesso del greenpass.