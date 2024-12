G.P. 31 agosto 2021 Mamatita: Alghero si rifà teatro Via alla 5° edizione del festival dal 4 al 28 settembre 2021: favole al citofono, incursioni urbane, danza e proiezioni in città e un bus a due piani che si trasforma in teatro. E ancora concerti, passeggiate performative alla scoperta della città catalana. Nuovo circo, teatro di figura, clown e cantastorie.



ALGHERO - È pronto a partire il Mamatita Festival - la città si fa teatro, manifestazione ideata e organizzata dall’associazione teatrale Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru. Partirà il 4 settembre e andrà avanti fino al 28 settembre la quinta edizione del festival sostenuto dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, che quest'anno propone un ricco cartellone di appuntamenti.

Il Teatro Civico ospiterà il 4 settembre il duo Igor x Moreno con “Idiot-Syncrasy”, che esplorando lo spazio urbano e teatrale lo apre al pubblico attraversandolo. Lo spettacolo, nominato per i National Dance Awards e i Total Theatre Awards 2015 e selezionato per la Edinburgh Showcase, andrà in scena alle 21, mentre le pareti esterne del teatro accoglieranno in contemporanea un'installazione video.



Sarà per la prima volta in Sardegna il Bus Theater, un grande teatro viaggiante che arriverà ad Alghero con il suo carico di spettacoli teatrali, musicali, performance di nuovo circo tutte in scena al “Mamatita Vilatge” villaggio teatrale allestito nel Cortile dell'Istituto Comprensivo Statale 2, quartier generale del festival. Primo spettacolo in programma, il 5 settembre alle ore 21 “Figaro” un “One Man Show” di e con Alessio Ferrara. Uno strambo ed eccentrico artista di strada in stile rinascimentale trascinerà bambini e adulti nell'antica arte della giocoleria.



Il Bus Theatre continuerà la sua programmazione lunedì 6 settembre alle 21 con “Gran Circo Rudinì” di e con Rudi Caggiano, teatro fisico in salsa comica mixato ad arte, con clownerie e acrobazie. Il 7 settembre l'appuntamento con le storie macabre ma esilaranti di El Bechin, che in “Horror Puppet show”, una commedia ricca di buffonerie, dà vita a scheletrici burattini d'oltretomba.



Sarà il Lido di Alghero ad accogliere il 9 settembre dalle 20 “Gran Cabaret Parade”, una parata colorata che vedrà sfilare tanti personaggi, alcuni dei quali saranno protagonisti di “Gran Cabaret” , in programma il 10 e l’11 settembre alle 21 al “Mamatita Vilatge”. È il varietà del Bus Theatre, “Gran Cabaret”, un susseguirsi di numeri da circo, teatro di figura, burlesque, stand up comedy orchestrati da Moira, autoritaria capocomica, in un'atmosfera ispirata ai Cabaret “da bettola” di inizi Novecento. A seguire, nella serata del 10 settembre, un momento dedicato ai più giovani, “Notte al Bus”, con performance e dj set, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Meridiano Zero. Non mancheranno i momenti di formazione con Paola Maria Cacace e Martina Pisacane che dal 5 al 7 settembre coinvolgeranno ragazzi e ragazze dai 14 anni in su in laboratori teatrali, di burlesque e di tessuti.



Ignazio Chessa inizierà il 7 settembre a raccontare le sue “Favole al Citofono” in giro per la città, in omaggio al genio di Gianni Rodari. L’8 settembre un momento musicale esclusivo, un concerto jazz di Sade Mangiaricina. La pianista siciliana, accompagnata dal contrabbasso di Salvatore Maltana, si esibirà nella inedita cornice del “Mamatita Vilatge” uno spazio rigenerato e abitato per tutto il festival. Dal 10 al 12 settembre sarà, infine, possibile scoprire la città grazie alle performance audio-walk “Cross – Drammaturgie del paesaggio”. Passeggiate urbane per camminatori solitari, scritte da Maria Luisa Usai.



Nella foto: il Bus Theater