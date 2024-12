G.P. 2 settembre 2021 Sassari: il clima protagonista di “Girovagando” Domani, venerdì 03 settembre 2021 alle ore 10.30 negli spazi all’aperto del Quod Design di Sassari in via Mercato, conferenza stampa di presentazione della 24^ edizione del festival internazionale di arte in strada Girovagando. Edizione speciale il cui tema portante sarà il clima



SASSARI - Domani, venerdì 03 settembre 2021 alle ore 10.30 negli spazi all’aperto del Quod Design di Sassari in via Mercato è in programma la conferenza stampa di presentazione della 24^ edizione del festival internazionale di arte in strada Girovagando. Nel corso dell'incontro sarà illustrato il programma della manifestazione.



Un’edizione speciale e particolare quella 2021, il cui tema portante, declinato in varie proposte in forma di spettacolo, è il clima, filo conduttore che lega indissolubilmente il quotidiano vivere al prossimo futuro, l’esprimersi in libertà al rapportarsi alla Terra, alle persone, alle cose e alle situazioni con atteggiamenti di rispettosa riflessione e responsabilità.



Un festival, Girovagando, che è diventato ormai parte integrata ed integrante della città di Sassari; un festival dal forte respiro internazionale e dalla spiccata e manifesta sensibilità, percepibile e trasformata in performance artistiche dai grandi protagonisti sulla scena allestita fra piazze, vie e spazi cittadini. L’evento organizzato da Associazione Girovagando e Theatre En Vol è realizzato con il supporto di Fondazione Sardegna, Regione Sardegna e Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con Corsica Ferries.