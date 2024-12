S.A. 3 settembre 2021 Mercede-Dinamo: accordo in rosa La collaborazione, già in attivo con tre ragazze del vivaio Mercede nel roster delle Women, punta ad un ulteriore step in avanti in ottica di crescita del settore femminile







A presentare l’accordo ai media in conferenza stampa la direttrice generale della Dinamo Banco di Sardegna Viola Frongia e il presidente della Mercede Alghero Francesco De Rosa. «Siamo felici di presentare quello che speriamo sia solo un inizio di una lunga e proficua collaborazione con la Mercede Alghero - ha spiegato la dg biancoblu -, volta alla crescita del nostro settore femminile. Entriamo in punta di piedi perché conosciamo la storia e le competenze della Mercede Alghero, non solo a livello regionale ma soprattutto nazionale. Nell’ottica di scambio di competenze e conoscenze, quello che inauguriamo quest’anno è un accordo iniziato con giocatrici di formazione italiana aggregate alla prima squadra delle Women. Il progetto è di più ampio respiro, vogliamo andare anche oltre e sposiamo gli obiettivi ambiziosi della Mercede: quello comune è far crescere le ragazze».



Soddisfazione per l'intesa anche da parte del presidente della Mercede De Rosa: «quello stipulato è un accordo strutturato per una crescita continua sia per il nostro cammino giovanile sia per la prima squadra. Ormai Mercede Alghero da vent’anni si occupa solo di pallacanestro femminile, lavoriamo con grande attenzione e ogni anno facciamo reclutamento locale e all’estero, in più da qualche anno abbiamo ampliato a livello nazionale. Diamo la possibilità a tutte le ragazze sarde di stare in foresteria, allenarsi e farsi trovare pronte. Adesso c’è un obiettivo per tutte le ragazze che vogliono crescere, che è l’A1. Per il momento abbiamo fissato un orizzonte triennale, con la speranza che possa ampliarsi ulteriormente»”.



Nella foto: Viola Frongia e Francesco De Rosa