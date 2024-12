S.A. 3 settembre 2021 «Incidenti e animali, Alghero zona a rischio» A lanciare l´allarme è Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente del Parco di Porto Conte che fa riferimento anche all´ultimo episodio, il ferimento di un daino denunciato dai lettori sul Quotidiano di Alghero



ALGHERO - «Per prevenire gli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica, bisognerebbe pianificare e programmare la viabilità che oggi sta destando grandi preoccupazioni. Negli ultimi vent’anni infatti sono aumentati in maniera consistente gli investimenti di “Ungulati” (soprattutto di daini, cinghiali e animali selvatici nella zona che va da Fertilia verso Capocaccia. Gli ultimi dati dicono che ogni anno avvengono circa dai 200 ai 300 sinistri stradali che coinvolgono daini, cinghiali e altri animali selvatici». A lanciare l'allarme è Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente del Parco di Porto Conte e Area Marina di Capocaccia e Capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale che fa riferimento anche all'ultimo episodio, il ferimento di un daino denunciato dai lettori sul Quotidiano di Alghero.



«Questa mattina presso la strada che va verso Capocaccia al 46 Km,un daino maschio con corna molto vistose era rivolto in cunetta con diverse fratture alle zampe posteriori. La dinamica non è molto chiara perché parrebbe che il daino fosse stato investito la notte prima e soccorso da operatori e un medico veterinario di un ente che non si sa quale, che dopo averlo stabilizzato, l’avrebbero lasciato sul posto agonizzante. Se questa vicenda fosse vera, desterebbe grandi preoccupazione sul servizio di soccorso sanitario verso questi poveri animali. Alle 7 di questa mattina mi trovavo a percorrere quel tratto di strada che porta verso Capocaccia lungo il rettilineo, ho visto due macchine ferme lungo la strada, mi sono fermato in coda, sono sceso dalla macchina e ho visto l’animale accasciato in cunetta agonizzante, ho subito chiamato i carabinieri che immediatamente mi hanno messo in contatto con la forestale e barracelli» scrive nei dettagli il consigliere comunale algherese in una nota.



«Subito dopo è arrivato un veterinario dal centro di Bonassai ha visitato l’ungulate ferito gravemente ha immediatamente disposto il trasporto presso il centro di Bonassai. Durante il trasporto il povero daino parrebbe deceduto per le gravi ferite riportate. C’è da segnalare che la zona di Alghero in particolare tutta l’area di Porto Conte e le aree contigue, sono le zone con più alto numero di incidenti con animali selvatici della Sardegna» prosegue l'esponente politico che si sofferma sull'alta casistica di incidenti nel territorio di Alghero: Si segnala che 85% degli incidenti stradali avvengono nell’area settentrionale della Sardegna in particolare nella area di Alghero.

Una possibile soluzione potrebbe essere una recinzione alta 3 metri, dei pali con illuminazione,il posizionamento di dissuasori nuovi lungo i rettilinei stradali per far rallentare i mezzi che spesso percorrono quel tratto di strada poco illuminato ad alta velocità. Per questo Mulas annuncia la convocazione per la prossima settimana «di una commissione Ambiente al Parco di porto Conte invitando tutti gli enti che sono preposti per questa situazione».



Nella foto: Christian Mulas