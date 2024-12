S.A. 5 settembre 2021 Fiat 600 si ribalta, sorelle in ospedale Il sinistro stradale è avvenuto nella tarda serata di sabato, all´altezza del bivio per le spiagge Le Bombarde e il Lazzaretto. Traffico rallentato per oltre un´ora



ALGHERO - Grave incidente nella tarda serata di sabato nella strada per Capo Caccia, all'altezza del bivio per le spiagge Le Bombarde e il Lazzaretto. Dopo le 21, una Fiat 600 è finita fuori strada ribaltandosi su un lato.



Alla guida una donna che ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. In macchina con lei la sorella; entrambe sono state portate via da un'ambulanza verso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero e i carabinieri. La circolazione dei mezzi è stata deviata su un'unica corsia per oltre un'ora.