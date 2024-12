video G.P. 7 settembre 2021 Giuni Russo compie 70 anni Carriera eclettica e voce potente, legata a doppio filo alla città di Alghero per la sua canzone più popolare che ha fatto ballare intere generazioni. Giuni Russo oggi avrebbe compiuto 70 anni







Nella foto: Giuni Russo ALGHERO – Da "Un'estate al mare" a "Alghero", sono questi i tormentoni legati alla cantante Giuni Russo che oggi avrebbe compiuto 70 anni. La cantautrice siciliana, mancata il 14 settembre 2004, ha avuto una carriera eclettica che è andata ben oltre questi brani-tormentone prima della sua prematura morte. Giuseppa Romeo, questo è il suo vero nome, aveva una voce potente ed era anche una grande sperimentatrice, capace di muoversi fra pop e jazz,classica e lirica.Giuni Russo comincio a cantare molto giovane e nella sua carriera incise canzoni in tantissime lingue, dall'inglese al giapponese, dallo spagnolo all'arabo, fino al greco e latino. Il percorso artistico e la vita personale di Giuni Russo sono stati condivisi per tantissimi anni con la musicista e produttrice Maria Antonietta Sisini: le due artiste hanno lavorato insieme e sono state compagne nella vita per 36 anni, poi la lunga malattia che ha portato alla scomparsa prematura della cantante.È stata una indimenticata artista che ha portato la città di Alghero alla ribalta nazionale, nel 1986, con la canzone che ha fatto ballare intere generazioni: Alghero. Ancora oggi "Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero…" è un successo. La città di Alghero è legata a doppio filo a quest'artista. L'´11 ottobre 2013 il Comune di Alghero decise di intitolare all´artista la piazza sul colle del Balaguer, denominata Mirador Giuni Russo e il 12 luglio 2014, sempre la città di Alghero, dedicò a Giuni Russo, in occasione del decennale della sua scomparsa, la 14ª edizione del Prix Corallo, con una speciale serata-tributo.Nella foto: Giuni Russo