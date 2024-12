G.P. 9 settembre 2021 Psd´Az verso la ripartenza ad Olmedo In vista delle elezioni amministrative del 10-11 ottobre i Sardisti del Centro del Coros hanno deciso di dotarsi di un Coordinamento a supporto della candidatura a Sindaco di Toni Faedda.



OLMEDO - Riparte ad Olmedo l’impegno politico dei militanti del Partito Sardo d’Azione. Dopo anni di una presenza storica e rappresentativa, con la pregevole attività politica e sociale portata avanti dagli altri attivisti, il PSd’Az Olmedese è cresciuto sia numericamente che qualitativamente, fino ad essere rappresentato in Consiglio Comunale, con 3 iscritti al Partito dei 4 Mori: Davide Isoni, Umberto Puledda e Nando Sabiu. Da Olmedo si lancia, dunque, un segnale forte degli attivisti sardisti, rivendicativo per il Nord Ovest dell’Isola e dialogante in maniera sinergica con le istituzioni regionali, in primis col Presidente Solinas, anche Segretario Nazionale del Partito, con il gruppo consiliare e gli Assessori espressione del sodalizio più antico d’Italia celebrando quest’anno i cento anni dalla sua fondazione.



In vista delle elezioni amministrative del 10-11 ottobre i Sardisti del Centro del Coros hanno deciso di dotarsi di un Coordinamento che supporti la campagna elettorale a sostegno della candidatura a Sindaco di Toni Faedda. Coordinamento che, in attesa di una Assemblea elettiva, sarà guidato da Nando Sabiu. Con queste premesse, con questa decisa volontà a rappresentare le istanze di Olmedo, i Sardisti si presentano all’opinione pubblica locale e lo fanno nella convinzione che questo momento storico, di governo della Regione, rappresenta un’occasione da non perdere per intercettare quelle risorse fondamentali per la ripartenza post pandemica che saranno assegnate con il PNRR.



Si apre nella location della Butterfly House una rinnovata stagione di iniziative politiche, che si sostanzierà sia nella promozione del programma elettorale della Coalizione guidata da Toni Faedda, che nella valorizzazione delle peculiarità ambientali ed archeologiche del Territorio di Olmedo. Tutti a disegnare, nei rispettivi interventi, un nuovo percorso organizzativo, sinergico fra le varie sezioni territoriali, solidale e soprattutto rivolto al territorio, ai suoi problemi, alle sue dinamiche ma soprattutto coeso nel voler potare avanti i valori del sardismo. La Comunità Olmedese ha necessità di dare continuità all’azione amministrativa portata avanti in questi 5 anni dal Sindaco Faedda e dalla sua Maggioranza di Governo e se a questo si aggiunge quell’impronta Sardista che i candidati possono garantire, il Comune di Olmedo si può ritagliare una centralità politico-culturale nell’Area del Coros e nel Nord Ovest della Sardegna più in generale.



