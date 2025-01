S.A. 10 settembre 2021 Concerto per la Diada al Teatro Civico L´appuntamento è questa sera alle 19.30 al Teatro Civico. Inizialmente si sarebbe dovuto svolgere a Villa Mosca ma il concerto è stato spostato a causa del maltempo



La commemorazione della Diada Nacional de Catalunya e il concerto di Claudia Crabuzza si svolgerà nel Teatro Civico di Alghero a causa dell'allarme meteo. L'appuntamento è questa sera alle 19.30.



Inizialmente si sarebbe dovuto svolgere a Villa Mosca. La Delegazione del Governo della Catalogna ringrazia «per la disponibilità della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero per la collaborazione in questo cambio forzato di sede».



Crabuzza, grazie al suo coinvolgimento con la lingua e la cultura catalana di Alghero l’ha portata nel 2012 a produrre il cd “Un home del país”, in cui reinterpreta le canzoni del cantautore algherese Pino Piras, scomparso nell'89. L’artista algherese ha un rapporto consolidato con la Catalogna, il 2016 ha pubblicato con l’etichetta catalana Microscopi, “Com un soldat” il primo disco solista, un disco di canzoni originali con testi in catalano di Alghero, con le musiche di Fabio Sanna e gli arrangiamenti di Julián Saldarriaga e Dani Ferrer, musicisti della band catalana Love of Lesbian.