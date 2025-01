video Cor 13 settembre 2021 La poesia del lunedì: Pinuccia Ginesu Maffei Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



L’ARBRE CALGUT



D’un arbre calgut, totes les fulles

lo vent de l’hivern se n’ha emportat;

se n’ha emportat lo vent les més belles

i poques seques a l’arbre ni ha deixat.



A terra és ara l’arbre, sol, vell, finit,

cercant les fulles verdes que ha perdut.

Lo maestral l’ha deixat així esbatit,

ni combatir lo pot, ara és calgut.



Així caus tu, pobre home, i qui t’ajuda?

Mira... lo maestral furiós ja és corrint,

l’amic no se recorda, ningú més se’n cura

de tu... i qui te veu morint:

“l’escur”, te diu, i de la vida tua

altre no resta que les obres bones;

no se les porta el vent, no. Ell s’emporta

les fulles seques: Déu pren les verdes.



_Pinuccia Ginesu Maffei_

Poetessa algueresa (1914-1961) D’un arbre calgut, totes les fulleslo vent de l’hivern se n’ha emportat;se n’ha emportat lo vent les més bellesi poques seques a l’arbre ni ha deixat.A terra és ara l’arbre, sol, vell, finit,cercant les fulles verdes que ha perdut.Lo maestral l’ha deixat així esbatit,ni combatir lo pot, ara és calgut.Així caus tu, pobre home, i qui t’ajuda?Mira... lo maestral furiós ja és corrint,l’amic no se recorda, ningú més se’n curade tu... i qui te veu morint:“l’escur”, te diu, i de la vida tuaaltre no resta que les obres bones;no se les porta el vent, no. Ell s’emportales fulles seques: Déu pren les verdes.Poetessa algueresa (1914-1961) Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat