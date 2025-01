Cor 13 settembre 2021 Schianto all´ingresso di Alghero: due feriti Incidente questa mattina in località "Scala mala" alle porte di Alghero, l´ennesimo degli ultimi giorni a causa anche del traffico veicolare. Ad avere la peggio il conducente di una moto



ALGHERO - Nuovo incidente nella tarda mattinata odierna alle porte della città di Alghero, in località "Scala mala". Ad avere la peggio il conducente di una moto trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Sassari. Per cause in fase di accertamento, la moto si è scontata contro un’auto che sopraggiungeva nella corsia opposta: due i feriti, prontamente soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto le forze dell'ordine locali che hanno effettuato i rilievi per risalire all'esatta dinamica del sinistro.



