Cor 14 settembre 2021 Nuovi asfalti a Sassari: tutte le vie Per consentire lo svolgimento della lavorazioni sono previste modifiche alla viabilità. Nella zona interessata potranno verificarsi disagi e rallentamenti per questo è opportuno individuare percorsi alternativi



SASSARI - Proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale, e a settembre è prevista una serie di interventi che interesseranno diverse vie e comporteranno modifiche alla viabilità. Il primo cantiere è partito lunedì 13 settembre: Interesserà la zona di largo Molino a Vento e, in particolare la rotatoria di piazza Conte di Moriana, il tratto di via Carlo Felice fra via Fermi e via Simon, le corsie di largo Mulino a Vento da viale Adua verso viale Umberto, via Duca degli Abruzzi fra via Zanfarino e la rotatoria di piazza Conte di Moriana.



Per consentire lo svolgimento della lavorazioni sono previste modifiche alla viabilità. Sarà totalmente chiuso il traffico dell'intera corsia di via Carlo Felice nel tratto compreso fra le vie Fermi e Simon in direzione del quartiere Carbonazzi. Passaggio vietato per i soli mezzi pubblici e pesanti sopra i 35 quintali nella rotatoria di piazza Conte di Moriana e in via Carlo Felice nel tratto compreso tra piazza Conte di Moriana e via Fermi, verso Carbonazzi; per gli stessi mezzi, vietato il traffico anche in via Duca degli Abruzzi, tra viale Dante e la rotatoria di piazza Conte di Moriana in direzione via Carlo Felice. Accesso vietato alla rotatoria di piazza Conte di Moriana per tutti i veicoli provenienti da via Roma in direzione via Carlo Felice. Il transito dei veicoli in arrivo da via Roma sarà deviato in via Duca degli Abruzzi, direzione viale Dante e via Besta; in via Fermi, tra via Carlo Felice e via Dolcetta direzione via Carlo Felice, sarà consentito solo il traffico locale. È inoltre previsto il divieto di fermata negli stalli di piazza Conte di Moriana compresi tra il rifornitore e la rotatoria (questo divieto continuerà anche martedì 14 dalle 9 alle 17) e in via Carlo Felice tra via Fermi e via Simon direzione Carbonazzi.



Nella zona interessata potranno verificarsi disagi e rallentamenti per questo è opportuno individuare percorsi alternativi. Nei giorni seguenti, gli interventi di manutenzione interesseranno via Mossa (tratto da via Roth a Piazza Porrino), via Oriani (tratto da via Roth a via Satta Branca), via Boggino (tratto fra via Pascoli e Via Buonarroti) e via Principe di Piemonte (tratto da Via Enrico De Nicola a via Monte Grappa).