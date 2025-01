Mimmo Pirisi 14 settembre 2021 L'opinione di Mimmo Pirisi Blue tongue, s´intervenga sulla Nurra



Non sono bastati gli appelli di qualche mese fa da parte delle

Associazioni di categoria e allevatori, in merito all’esplosione di

alcuni focolai di lingua blu nel territorio Sardo, allora molto

circoscritti. A causa della mancata effettuazione dei vaccini, l’epidemia è ormai esplosa e dilaga in tutte le parti della Sardegna. I numeri sono alti e in crescita ogni giorno, con l’estensione in quasi tutta l’isola. Ora la preoccupazione si estende anche nella zona della Nurra compresa quella Algherese, che vede numeri importanti di aziende che, ancora oggi, non sono colpite, ma visto il dilagare iniziano seriamente a preoccuparsi e chiedere alle istituzioni politiche di intervenire. Si parla di almeno 100 imprenditori/allevatori con più di 10.000 capi che producono reddito per centinaia di famiglie, che, se colpite dall’epidemia, intaccherebbero l’economia del territorio, con gravi danni socio-economici. E questa la ragione per la quale si chiede ai rappresentanti del territorio in regione, che sollecitino l’Assessorato alla Sanità, competente in materia, sui tempi delle vaccinazioni dei capi ovini, ed eventualmente prevedano già gli indennizzi a chi in questo momento è già colpito dell'epidemia.



*capogruppo Partito democratico Alghero