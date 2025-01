G.P. 14 settembre 2021 Cedac: performances a San Gavino Si alza il sipario sulla Stagione di Prosa Musica Danza e Circo Contemporaneo 2021-2022 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale. Quattordici titoli in cartellone dal 16 settembre al 7 aprile tra grandi classici e testi contemporanei originali coreografie, virtuosistici assoli e coinvolgenti performances di nouveau cirque



SAN GAVINO MONREALE - Si alza il sipario sulla Stagione di Prosa Musica Danza e Circo Contemporaneo 2021-2022 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale organizzata dal CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Gavino Monreale, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Quattordici titoli in cartellone dal 16 settembre al 7 aprile tra grandi classici e testi contemporanei, originali coreografie, virtuosistici assoli e coinvolgenti performances di nouveau cirque, con una programmazione pensata per incuriosire e attrarre le diverse fasce di pubblico, dagli amanti del teatro e della danza agli appassionati di musica classica e jazz con una particolare attenzione verso le nuove generazioni.



Sotto i riflettori attrici del calibro di Laura Curino e Lucia Vasini, un'icona della commedia come Marisa Laurito, l'ex campionessa italiana di ginnastica ritmica Lavinia Savignoni, la scrittrice e attrice Chiara Francini con Alessandro Federico, la cantautrice Grazia Di Michele e le musiciste Paola Lombardo e Paola Torsi, mentre la regista Serena Sinigaglia firma una versione tutta al femminile de “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare. Tra i protagonisti Giorgio Colangeli, attore di teatro e cinema (David di Donatello per “L'acqua salata”), Paolo Triestino e Giancarlo Ratti, il violoncellista Gianluca Pischedda, il geologo Mario Tozzi e con il sassofonista Enzo Favata, i danzatori del Balletto di Siena e dell'eVolution Dance Theater diretto da Anthony Heinl e spazio anche alle moderne derive della commedia dell'arte con la compagnia Stivalaccio Teatro.



Una programmazione variegata, da William Shakespeare con “Le allegre comari di Windsor” e “Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco”, a Luigi Pirandello con “L'uomo, la bestia e la virtù”, da “Il rompiballe” di Francis Veber a “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame a “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi (di cui ricorre il centenario della nascita) accanto alle riflessioni su “Il Corpo Perfetto” con il monologo di Lavinia Savignoni e ai ritratti di donne ne “L'Anello Forte” di Nuto Revelli, un omaggio a Marisa Sannia con “Poesie di Carta” di Grazia Di Michele, un viaggio alla scoperta del “Mediterraneo” tra parole e note, un incantevole “Concert Jouet” e poi visionari racconti per quadri fra “The Magic Of Light” dell'eVolution Dance Theater e “I Temperamenti dell’Amore” nella versione del coreografo Marco Batti.



Ouverture giovedì 16 settembre alle 21 all'insegna del nouveau cirque con “Concert Jouet” di e con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) per la regia di Luisella Tamietto: uno “spettacolo comico in musica”, in cui le due artiste si confrontano con un vasto repertorio di celebri arie e canzoni tra classica e pop con «un equilibrio costantemente in pericolo» e buffe gags. La Stagione di Prosa Musica Danza e Circo Contemporaneo 2021-2022 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e dall'Assessorato alla Cultura e Spettacolo, Promozione della Città, Commercio, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di San Gavino Monreale con il contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.



Nella foto: nouveau cirque con “Concert Jouet”