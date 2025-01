G.P. 14 settembre 2021 Cultura popolare: Al via il Marina Cafè Noir Il primo festival letterario in Sardegna che unisce cultura e spirito popolare. Al via dal 16 al 18 settembre 2021. Federico Sirianni, sarà ospite venerdì 17 settembre ore 23 con Maqroll, omaggio ad Alvaro Mutis



CAGLIARI – Torna a Cagliari per la 19a edizione dal 16 al 18 settembre 2021, Marina Café Noir, il festival delle letterature applicate. Nato nel 2003 Marina Café Noir è il primo festival letterario in Sardegna che coniuga cultura e spirito popolare. Ogni anno il festival ruota intorno a un tema principale, che viene poi declinato e sviluppato in un denso programma con numerosi appuntamenti legati alla musica, al teatro, al cinema e alle arti visive, ai luoghi, al cibo e alla convivialità.



“Marinai Perduti” è il titolo del 2021, per dare l’idea di come ci si sia sentiti e ancora ci si senta nel mare incerto e agitato di un mondo sospeso a causa della pandemia. Così Marina Cafè Noir vuole immaginarsi come un’imbarcazione abituata ad attraversare mari insidiosi e tempeste improvvise, portando al sicuro in rada i gioielli preziosi che custodisce in stiva: le idee, la musica, i reading e i buoni romanzi.



In programma, come ogni anno, dibattiti, incontri, proiezioni, concerti, spettacoli, laboratori, mostre, installazioni. Venerdì 17 settembre Federico Siriani sarà ospite a Cagliari del Marina Café Noir - Festival di Letterature Applicate, alle ore 23, con il nuovo album "Maqroll". Sirianni, ospite giovanissimo al Premio Tenco, vince in seguito il Premio della Critica al Festival Musicultura, il Premio Bindi e il Premio Lunezia Doc. Ha pubblicato cinque album, l’ultimo dei quali “Il Santo” ha ricevuto la Menzione Speciale del Club Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”. Ha insegnato Songwriting alla Scuola Holden di Torino ed è tutor per il progetto “Cantautori nelle scuole” promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria. Ha centinaia di live all’attivo e numerose collaborazioni ed è appena uscito il nuovo lavoro Maqroll, un disco-libro ispirato alle avventure del celebre marinaio gabbiere raccontato da Alvaro Mutis.