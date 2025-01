Cor 17 settembre 2021 Passeggiata nel Parco di Gutturu Mannu Assemblea dei soci del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu: confermato come Presidente il Sindaco di Uta Giacomo Porcu ed approvata la realizzazione di due centri visita a Piscinamanna (Pula) e a Pantaleo (Santadi). Grazie ai fondi del POR FESR Sardegna 2014-2020 sono stati realizzati dei pannelli informativi che verranno posizionati nei 10 Comuni del Parco



CAGLIARI – Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu sarà uno dei teatri scelti dalla Città Metropolitana di Cagliari per celebrare la Settimana Europea della Mobilità 2021. L’obiettivo è promuovere la mobilità leggera e sostenibile anche come strumento per tutelare la propria salute e quella della collettività. I sentieri dell’area protetta, infatti, domenica 19 settembre, a partire dalle ore 10, ospiteranno una passeggiata rivolta a famiglie, adulti e appassionati. La manifestazione sportiva non agonistica si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative anti covid.



Il percorso della passeggiata si sviluppa ad anello, per una lunghezza di circa 4 km percorribile in circa 1 ora e 45’. Ciascun gruppo sarà accompagnato, lungo tutto il percorso, da una guida esperta del parco e affiancato da un istruttore/preparatore professionista in attività motoria. Per tutta la durata dell'iniziativa, sarà presente un’équipe di medici specializzati che, presso un apposito stand dedicato, curerà la misurazione dei parametri dei partecipanti (battiti e pressione) prima della partenza e dopo l’arrivo. Gli specialisti, inoltre, spiegheranno i benefici dell'attività motoria all'aria aperta per la salute e il benessere individuale.



Intanto nei giorni scorsi si è riunita l'Assemblea del Parco, composta dai sindaci dei comuni del territorio, della Provincia del Sud Sardegna, dalla Città Metropolitana, dal delegato dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente e dall’amministratore unico dell’Agenzia Forestas. È stata l'occasione per confermare come Presidente del Parco il sindaco di Uta, Giacomo Porcu, e per approvare importanti punti programmatici relativi ai finanziamenti POR FESR Sardegna 2014-2020 e altri interventi strutturali per il Parco che permetteranno di creare due centri visita, uno presso la località Piscinamanna (territorio di Pula) e l'altro presso la località Pantaleo (territorio di Santadi).



Attraverso i finanziamenti europei sono stati realizzati dei pannelli informativi che verranno posizionati nei 10 Comuni del Parco (Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada) e lungo le principali vie d'accesso.