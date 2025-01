20 settembre 2021 Cada dia: 20 settembre 1887



Arriva ad Alghero Eduard Toda, giovane diplomatico inviato in Sardegna. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella visita avrebbe riavvicinato la città di Alghero con la Catalogna, rafforzando i legami culturali e linguistici. Toda a fine maggio era arrivato a Cagliari come console spagnolo e durante la sua visita ad Alghero prese contatto con le autorità locali, visitò gli archivi e conobbe i rappresentanti del mondo culturale algherese, come Josep Frank, Jona De Giorgio i Vitelli, il Sindaco Rafael Casu, il bibliotecario Esteve Bolasco, Miquel Bruno, i fratelli Ea e il prete Salvador Satta. A mos veure, a demà Arriva ad Alghero Eduard Toda, giovane diplomatico inviato in Sardegna. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella visita avrebbe riavvicinato la città di Alghero con la Catalogna, rafforzando i legami culturali e linguistici. Toda a fine maggio era arrivato a Cagliari come console spagnolo e durante la sua visita ad Alghero prese contatto con le autorità locali, visitò gli archivi e conobbe i rappresentanti del mondo culturale algherese, come Josep Frank, Jona De Giorgio i Vitelli, il Sindaco Rafael Casu, il bibliotecario Esteve Bolasco, Miquel Bruno, i fratelli Ea e il prete Salvador Satta. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat