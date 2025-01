Cor 19 settembre 2021 Frontale sulla Due Mari, elisoccorso Violento schianto tra una Bmw e una Fiat Panda sulla strada dei Due Mari, in direzione Alghero. Ad avere la peggio un 58enne di Porto Torres trasportato in elicottero al Santissima Annunziata dei Sassari



ALGHERO - E' di tre feriti, dei quali uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sulla strada dei Due Mari, in direzione Alghero. Coinvolte una potente Bmw e una Fiat Panda: ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria, un 58enne originario di Porto Torres, immediatamente trasportato con l’elisoccorso decollato dall'aeroporto di Alghero presso il pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono apparse ad subito gravi. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanze del 118.