Cor 21 settembre 2021 Sant´Imbenia, la villa romana per tutti La villa romana per tutti, tutti per la villa romana. Domenica 26 settembre apertura straordinaria ad Alghero dalle 15.30 alle 19.30 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio



ALGHERO - A seguito delle ricerche archeologiche condotte dalla Soprintendenza di Sassari che hanno portato alla scoperta della residenza patrizia di età romana imperiale e delle sue raffinate decorazioni si è intrapreso, in accordo con le Istituzioni interessate, un percorso volto ad assicurare la fruizione pubblica della villa.



Il progetto del CEAS Porto Conte, Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo caccia – Isola Piana, “Pre-occupiamoci della nostra storia”, finanziato dal Servizio SVASI dell’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, ha coinvolto cittadini, studenti e associazioni in un'azione di conoscenza e sensibilizzazione per il recupero e la valorizzazione dell'area archeologica.



L'evento prevede l'apertura al pubblico, il laboratorio di cittadinanza attiva sul futuro della villa romana attraverso l’elaborazione di questionari, il laboratorio di ricostruzione dei segni dell’uomo dall'età nuragica all'età romana, il laboratorio sulla lavorazione di mosaici, stucchi, marmi.