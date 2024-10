S.A. 25 settembre 2021 La sassarese Fadda alla guida di Confapi Isfor-Api Valeria Fadda guiderà l’Isfor-API, per il prossimo mandato triennale, affiancata dai consiglieri di amministrazione Massimo Balia, Antonello Tolu e Giuseppe Nieddu



CAGLIARI - La CONFAPI Sardegna ha rinnovato i vertici di Isfor-API, la propria agenzia formativa, con la nomina dell’imprenditrice sassarese Valeria Fadda all’incarico di presidente del consiglio di amministrazione. Valeria Fadda guiderà l’Isfor-API, per il prossimo mandato triennale, affiancata dai consiglieri di amministrazione Massimo Balia, Antonello Tolu e Giuseppe Nieddu, rispettivamente designati a rappresentare le sedi CONFAPI Sardegna nei territori di: Cagliari e Sud-Sardegna, Olbia e Nuoro, nel segno della continuità con la precedente gestione.



Valeria Fadda, 43 anni, titolare dell’impresa di famiglia “E.S.CO. Sardegna S.R.L.”, opera in tutta l’Isola nel settore energetico, in CONFAPI Sardegna ricopre già il ruolo di vicepresidente regionale e guida la sede di Sassari. Durante l’insediamento ufficiale del nuovo CdA, tra gli obiettivi principali del suo mandato in Isfor-API la neo-presidente ha focalizzato l’attenzione sulla costante rilevazione dei fabbisogni formativi delle piccole e medie imprese associate a CONFAPI Sardegna.



«La pandemia da Covid-19 ha profondamente mutato anche il nostro modo di fare impresa. Questo radicale cambiamento va orientato verso un nuovo approccio ai diversi aspetti della gestione aziendale, in primis quello della formazione continua delle risorse umane che rappresentano il capitale più importante per gli imprenditori” - ha dichiarato - evidenziando come i territori rappresentino in CONFAPI Sardegna un prezioso asset di conoscenze e competenze da valorizzare».



«La continua sinergia con le nostre imprese associate ci consentirà di operare al meglio nel loro interesse e per la crescita professionale dei loro collaboratori» ha concluso Valeria Fadda che ha annunciato la presentazione ufficiale del programma di attività trimestrale nel prossimo consiglio di amministrazione già in calendario alla fine di settembre.



Nella foto: Valeria Fadda