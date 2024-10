Cor 27 settembre 2021 Tumori a Porto Torres, consiglio aperto Consiglio comunale "aperto" sull´incidenza dei tumori a Porto Torres. È la proposta che il presidente del Consiglio comunale, Franco Satta, d´intesa con il sindaco Massimo Mulas, presenterà alla conferenza dei capigruppo



PORTO TORRES - Invitare alla prossima seduta del Consiglio comunale gli organizzatori dell'evento Trumors, per offrire alla città un dibattito trasparente e pubblico sullo stato delle indagini epidemiologiche sulla popolazione turritana. È la proposta che il presidente del Consiglio comunale, Franco Satta, d'intesa con il sindaco Massimo Mulas, presenterà alla conferenza dei capigruppo che si riunirà nei prossimi giorni. L'idea del Consiglio comunale "aperto" vuole rappresentare l'occasione per sviluppare i temi proposti dall'evento Trumors che si sarebbe dovuto tenere a fine settembre. Pur non avendo concesso il patrocinio, perché non si condivideva lo spirito dell'appuntamento, il Comune aveva dato comunque la disponibilità a supportarlo dal punto di vista tecnico e logistico. «Su un tema come questo non esistono paure o censure - dichiara il presidente del Consiglio comunale - e crediamo una discussione pubblica e pluralista sia il modo migliore per fare il punto su un tema che interessa tutta la cittadinanza».