Cor 29 settembre 2021 Lo Yacht club fa il bilancio: boom d´iscritti Sabato scorso si svolta l’assemblea dello Yacht Club Alghero. All’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione: soddisfatto il presidente, Pier Paolo Carta. Focus sulle attività e le iniziative del club: record di allievi per la scuola vela



ALGHERO - Il presidente Pier Paolo Carta (nella foto), nella sua relazione ha voluto, intanto, ringraziare il direttivo uscente che alla fine del suo mandato ha lasciato il club in ottime condizioni. Si è poi passati a toccare gli altri punti previsti. Naturalmente, tema importante quello che riguarda il settore vela con il boom di iscrizioni alla scuola del club, 150, che in questa stagione 2021 ha visto un incremento significativo, dopo quella passata caratterizzata fortemente dalla pandemia.



Scuola vela diretta dall’istruttore Marco Badessi e da tutto il suo staff composto da ben 16 giovani e preparati istruttori e aiuto istruttori che hanno saputo fare la differenza nell’approccio dei nuovi iscritti e la continua crescita dei velisti più esperti in questa disciplina sportiva. Inoltre si è parlato delle manifestazioni targate Yacht Club Alghero, cominciando dallo scorso 31 luglio con la regata giovanile “Sailing school”, dedicata a tutti gli iscritti della scuola vela. Il “Trofeo del Corallo” di vela latina, il 2 agosto, in collaborazione Lega Navale. Resta ancora un appuntamento da disputare, il 10 ottobre è prevista la regata velica “Memorial Mario Paddeu”, all’interno di Vento de l’Alguer. Inoltre lo Yacht Club Alghero collabora al progetto “Vela Insieme”. Non meno importante e significativa per la programmazione del club è stata la “Cooking Cup”, dello scorso 19 Settembre, che ha visto numerosi equipaggi partecipare ad una regata velica, organizzata in collaborazione con la F.IV, Il Consorzio del Porto e la Fondazione Alghero, e nella quale ci si doveva misurare anche in cucina ponendo sotto il giudizio di esperti i loro piatti. Importante qui la collaborazione con l’istituto Alberghiero “E. Lussu di Alghero”. «Intanto ringrazio il direttivo uscente, nella persona del Presidente Aldo Macciotta, per averci lasciato un club sano e con una situazione finanziaria positiva. I bilanci ne sono la prova» ha dichiarato Pier Paolo Carta, presidente dello Yacht Club Alghero.



«La riunione di sabato è stata l’occasione di fare il punto delle iniziative e manifestazioni sportive che hanno visto lo Yacht Club Alghero protagonista. Dalla scuola vela, alle regate fino alla Cooking Cup che ha avuto davvero tanto successo. Andiamo avanti con una programmazione mirata che possa proseguire allo scopo di far crescere sempre di più il nostro club e soprattutto lo sport della vela, disciplina naturale nella Riviera del Corallo» ha chiuso Carta.