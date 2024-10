S.A. 1 ottobre 2021 Quasi mille sardi verso Assisi Di questi, 8 sono vescovi, 54 sacerdoti, 2 diaconi e 865 laici. Presente anche il Pontificio Seminario Regionale al pellegrinaggio del 3 e 4 ottobre







Di questi, 8 sono vescovi (compresi i due emeriti di Cagliari e Oristano), 54 sacerdoti, 2 diaconi e 865 laici. Sarà presente, inoltre, il Pontificio Seminario Regionale con 5 membri dell'équipe e 46 seminaristi.



Una ristretta rappresentanza di laici (16 per la celebrazione dei Primi Vespri pressola Basilica Santa Mariadegli Angeli e 10 per la S. Messa presso la Basilica superiore di San Francesco), a motivo dei numeri contingentati per il Covid-19, parteciperanno agli eventi più salienti delle due giornatead Assisi.Alla cifra dei 929 pellegrini si aggiunge una delegazione di circa 100 autorità in rappresentanza delle istituzioni locali (in particolare sindaci) e regionali. CAGLIARI - Sono 929 i pellegrini iscritti presso le rispettive diocesi della Sardegna che parteciperanno al pellegrinaggio regionale ad Assisi in occasione della festa di San Francesco (3-4 ottobre).Di questi, 8 sono vescovi (compresi i due emeriti di Cagliari e Oristano), 54 sacerdoti, 2 diaconi e 865 laici. Sarà presente, inoltre, il Pontificio Seminario Regionale con 5 membri dell'équipe e 46 seminaristi.Una ristretta rappresentanza di laici (16 per la celebrazione dei Primi Vespri pressola Basilica Santa Mariadegli Angeli e 10 per la S. Messa presso la Basilica superiore di San Francesco), a motivo dei numeri contingentati per il Covid-19, parteciperanno agli eventi più salienti delle due giornatead Assisi.Alla cifra dei 929 pellegrini si aggiunge una delegazione di circa 100 autorità in rappresentanza delle istituzioni locali (in particolare sindaci) e regionali. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat