Il favoloso mondo di Consuelo in Australia

3 ottobre 2021



ALGHERO – Consuelo Langiu, 36 anni, vive in Australia ed è la protagonista di questa settimana della rubrica “Alghero nel mondo”. Oggi raccontiamo la storia di una ragazza sempre in cerca della sua strada, una girovaga che ha sempre cercato di coltivare le sue passioni, viaggiando per quattro continenti, da Dublino a Berlino, dal Sud est asiatico a Melbourne fino alla Nuova Zelanda, per ritornare in Europa a Nizza per 2 anni e mezzo per poi finalmente ricominciare dall’Australia, nella fredda Melbourne. Ogni volta che partiva con il suo bagaglio per una diversa destinazione, dall’Europa al Sud America, ha sempre inseguito i suoi sogni, senza mai dimenticare da dove è partita e inseguendo un progetto da realizzare e facendo qualsiasi lavoro, dalla pizzaiola alla barista e qualche mese nei campi a raccogliere frutta. Oggi vive solo da sei mesi in Australia, a Townsville, “un sogno che è diventato realtà dopo tanti anni”, ha studiato e si è specializzata in terapia del massaggio e gestisce un negozietto online di saponi e cosmetici naturali che autoproduce.



Un nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



A quanti anni sei partito/a da Alghero?

Avevo 23 anni.



Townsville è stata la tua prima destinazione?

No. Mi son trasferita a Townsville solo sei mesi fa. Il mio percorso all'estero iniziò a Dublino nel 2008, dove partii per studiare inglese e lavorare come pizzaiola. Dopo due anni e mezzo, ho mollato tutto e son partita per il Sud est asiatico per girovagare per due mesi in 4 paesi. Nel 2011 mi son trasferita a Berlino e ci son rimasta per 2 anni,. Anche lì studiavo tedesco, lavoravo sempre come pizzaiola e viaggiavo appena potevo, tra Europa e Sud America. Anche li stufa del freddo e con la mancanza di una cultura amichevole, ho rimollato tutto e ho fatto un biglietto di sola andata per l'Australia con un visto Working Holiday che ti permette di lavorare e viaggiare. La prima tappa fu Darwin e dopo 3 mesi di lavoro come pizzaiola, comprai un furgone e partii a lavorare nei campi per guadagnarmi il secondo anno di visto. Ho vissuto anche a Canberra and Cairns e nel mentre giravo sempre col furgone attorno a questa terra immensa. Dopo 2 anni da backpacker e col visto in scadenza ho preso un volo da Melboune e sono andata in Nuova Zelanda, e anche lì ho lavorato come pizzaiola per 7 mesi in un paesino nell'isola del sud che si chiama Te Anau. Le ultime 5 settimane nel paese ho affittato un furgone e ho girovagato dal sud fino al nord. Per poi tornare a casa dopo 3 lunghi anni. Tornata in Europa, mi son fermata a Nizza per 2 anni e mezzo per poi finalmente ritornare in Australia nella fredda Melbourne. Lavoravo come pizzaiola in un ristorante conosciuto in centro. Con il lockdown ho avuto il temo di fermarmi e pensare cosa volevo fare e cambiare nella mia vita e ho iniziato a studiare Terapia del massaggio per poi qualificarmi come massaggiatrice e cambiare carriera.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Sicuramente quando ho preso la Residenza Permanente qui in Australia. Un sogno che è diventato realtà dopo tanti anni.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Ma, non credo sarei rimasta in ogni caso. E' stata una mia scelta. Comunque probabilmente avrei continuato a lavorare come pizzaiola e magari avrei gestito un locale.



Cosa porteresti di Townsville ad Alghero?

Spazi verdi e la frutta tropicale.



Cosa porteresti di Alghero a Townsville?

Il buon cibo e le nostre spiagge.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Chiaro che il pensiero sia caduto, ma niente di troppo serio . Magari in futuro chi lo sa'.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Quando vivevo a Dublino ho conosciuto qualche Algherese super simpatico.



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

I bastioni e il tramonto.



Dove ti vedi fra 10 anni...

In qualche isola del Pacifico ...



