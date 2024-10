S.A. 2 ottobre 2021 Disinfestazioni a Porto Torres, come segnalare Proseguono le operazioni di deratizzazione e disinfestazione a Porto Torres. Le segnalazioni per le aree esclusivamente pubbliche possono essere inoltrate per telefono e mail



Nel mese di settembre, su richiesta dell’amministrazione comunale, la Multiss Spa ha effettuato interventi quasi quotidiani a Porto Torres per la disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche. L’opera ha preso il via il 6 settembre con due giornate di azioni di prevenzione antilarvale e antimurina (zanzare) nel centro abitato. Dal 9 settembre, prima dell’inizio delle lezioni, è stata effettuata la disinfestazione da blatte e formiche nei caseggiati scolastici e le relative aree esterne di via Azuni, via Balai, via della Cultura, Monte Angellu, via Porrino, piazza Cagliari, Principe di Piemonte, via Brunelleschi e piazza don Milani.



La derattizzazione, spesso su segnalazione degli stessi cittadini è stata effettuata a partire dal 17 settembre in piazza Umberto I, via Amsicora, via Pacinotti, via Verdi, via Enrico Costa, corso Vittorio Emanuele, via Veneto e nel Villaggio Satellite. L’ultimo capitolo riguarda la disinfestazione da formiche, vespe, insetti e blatte, che ha toccato via della Cultura, via delle Vigne, il canile comunale di Monte Rosè, il PalaMura e l’area esterna di via Palladio 5, via Machiavelli, parco di San Gavino, piazza Grazia Deledda, via Sebastiano Satta, via Farina e via Bazzoni.



Le segnalazioni per lo svolgimento delle disinfestazioni, in aree esclusivamente pubbliche, possono essere inoltrate ai seguenti numeri: 079 5008700/8707 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18. In alternativa è possibile inviare una e-mail a testoni.antonio@comune.porto-torres.ss.it. Nella richiesta deve essere indicato il tipo di infestazione (blatte, altri insetti ecc.), il luogo che dovrà essere interessato dall’intervento e un recapito telefonico del richiedente. Le segnalazioni verranno trasmesse dal Comune alla Multiss, la multiutility della Provincia di Sassari, che ha competenza per gli interventi di disinfestazione in aree pubbliche.