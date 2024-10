S.A. 4 ottobre 2021 Buoni spesa a famiglie con minori a Sassari Il settore Politiche sociali del Comune di Sassari ha avviato la nuova distribuzione dei buoni spesa per l’emergenza alimentare. Entro il 10 ottobre i beneficiari riceveranno un sms



SASSARI - Il settore Politiche sociali del Comune di Sassari ha avviato la nuova distribuzione dei buoni spesa per l’emergenza alimentare. Entro il 10 ottobre i beneficiari riceveranno un sms, sul numero di telefono indicato nella domanda, da parte della DAY Ristoservice SpA, società affidataria del servizio, con indicazione dell'importo dei buoni spesa assegnati al nucleo familiare ed accreditati nella tessera sanitaria del richiedente.



I buoni spesa potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per l'acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità da effettuarsi negli esercizi commerciali del territorio comunale convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Sassari e divulgato mediante i mezzi di informazione.



La somma è pari a 58.975,25 euro, ancora disponibile dai fondi stanziati per la distribuzione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità, tra i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, già ammessi al beneficio, in cui sono presenti minori. Chiarimenti sull'utilizzo della tessera sanitaria. È possibile utilizzare la tessera sanitaria scaduta e anche quella senza microchip; si ricorda inoltre che il beneficiario non deve digitare alcun pin al momento dell'acquisto. Non è invece ammesso l'uso della carta di identità elettronica, seppur contenente il codice fiscale, né il duplicato cartaceo della tessera sanitaria.