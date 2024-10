video Cor 4 ottobre 2021 La poesia del lunedì: Manuel Altolaguirre Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





c’è una vaga frontiera,

come sospiro tra due labbra

che stretto si espandesse.

Quest’ora, questo sospiro,

non retrocede né avanza:

alla mia destra, alla mia sinistra,

come fossero due ali,

si aprono infinite

le loro pallide eternità.

Eternità che attraversano

la mia anima,

che se non è morta è ferita

dalla prima luce dell’alba.

E nulla importa ormai se il sole

calcifichi distese di steppe,

o faccia fiorire bagliori

sulle pianure dell’acqua,

poiché la mia vita si è fermata

in quell’alba,

spuma di luce e ombra,

attimo che non finisce.

È qui con me presente,

qui splende il suo raggio,

balaustra da dove guardo

l’abisso del nulla,

grigio orizzonte che cancella

quello che io adoravo.

Chi è morto vive tra le brume

nella nebbia delle mie lacrime.



_ Manuel Altolaguirre _

