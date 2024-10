Cor 6 ottobre 2021 Polemiche in Borgata, Bernardi lascia il comitato Il neonato Comitato di Borgata di Santa Maria la Palma perde la partecipazione di Pietro Bernardi che lascia l´incarica nel direttivo non senza polemiche. Lunga lettera nella quale tenta di spiegare la sua contrarietà allo statuto ma il suo è l´unico voto contrario



ALGHERO - Polemiche in borgata in occasione della seconda riunione del direttivo del neonato Comitato di Borgata di Santa Maria la Palma. Al momento del voto per la ratifica dello statuto che regolamenta la partecipazione attiva al comitato Pietro Bernardi, componente del direttivo, si dissocia dai restanti membri e rassegna le dimissioni. Con una lunga lettera aperta verso gli abitanti di Santa Maria, in certi passaggi molto ruvida, tenta di spiegare la sua scelta.



Bernardi parla di «una situazione a dir poco bizzarra e paradossale e quella che inizialmente sembrava una iniziativa stimolante e positiva, ha iniziato a delinearsi come il maldestro tentativo di un personaggio di crearsi un enturage da gestire a proprio piacimento, con delle controparti inconsapevoli di quanto veniva perpetrato nei loro confronti». Il chiaro riferimento non può che essere all'attuale portavoce, Mario Nonne, che incassata l'unanimità dei restanti partecipanti, per ora, evita ogni dichiarazione e rifugge le aspre polemiche nel tentativo di inaugurare una nuova stagione di rottura col passato.



Pietro Bernardi, già consigliere comunale ad Alghero, contesta alcuni punti dello Statuto definiti «scabrosi» e riferiti alla «partecipazione» e parla apertamente di «un giocattolo per meschine azioni di stampo partitico che di certo non favoriranno per nulla il territorio», per di più «priva di trasparenza e correttezza». E' l'ennesima occasione persa per il territorio - dice Bernardi - che esorta i cittadini di Santa Maria la Palma «a non permettere a nessuno di decidere per tutti».