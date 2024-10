S.A. 6 ottobre 2021 La poesia algherese protagonista in Catalunya Pere Lluís Alvau ospite a Berga per la festa di fuoco della "Patum" che si tiene ogni anno il giorno del Corpus Domini. Interpreterà un reading di poesie dei più accreditati autori algheresi del passato







ALGHERO - Pere Lluís Alvau sarà il protagonista di un recital di poesie algheresi e catalane nella città di Berga (Catalunya) il prossimo venerdì 8 ottobre. Berga è famosa in tutti i Paesi Catalani per la festa di fuoco della "Patum" che si tiene ogni anno il giorno del Corpus Domini. Per questo motivo il Casal d'Europa, presieduto dall'on. Jaume Farguell, ha organizzato un incontro-gemellaggio con la città italiana di Bolsena, dove a seguito di un miracolo avvenuto nel 1263, il pontefice Urbano IV l'anno successivo istituì la festività del Corpus Domini, a cui è direttamente collegata la festa di fuoco della "Patum".Nel quadro delle cerimonie previste Pere Lluís Alvau, espressamente invitato, offrirà un reading di poesie dei più accreditati autori algheresi del passato quali Rafel Catardi, Antonella Salvietti, Antoni Ballero de Candia, Pinuccia Ginesu Maffei e Rafel Sari, nonché quelli ritenti dallo stesso Alvau i migliori poeti algheresi attuali ovvero Fedele Carboni, Cinzia Paolucci, Antonio Coronzu e Michele Rondello. Il recital poetico sarà concluso con alcune composizioni dello stesso Alvau e con "La barca del temps" di Salvador Espriu.Nella foto: Pere Lluís Alvau