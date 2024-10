G.P. 7 ottobre 2021 A Sassari concerto Ensemble Pietro Allori Fine settimana all’insegna della musica antica a Sassari con il secondo appuntamento in cartellone per la rassegna “note senza tempo”, giunta quest’anno alla sua terza edizione e promossa dall’Ass. Dolci Accenti. Sabato 9 ottobre alle 20.30 la Chiesa di Santa Maria in Betlem a Sassari ospita l´Ensemble vocale “Pietro Allori" diretta dal M° Alessio Manca in “La musica inglese al tempo di Shakespeare”



SASSARI - Fine settimana all’insegna della musica antica a Sassari con il secondo appuntamento in cartellone per la rassegna “note senza tempo”, giunta quest’anno alla sua terza edizione e promossa dall’Ass. Dolci Accenti. Dopo il concerto inaugurale del 25 settembre che ha visto l’esibizione della celebre formazione “Cenacolo Musicale” formata dal contralto Francesco Biliotti, Massimo Raccanelli al violoncello e Donatella Busetto al clavicembalo, sabato 9 ottobre la Chiesa di Santa Maria in Betlem a Sassari ospita l'Ensemble vocale “Pietro Allori" diretta dal M° Alessio Manca in “La musica inglese al tempo di Shakespeare”.



Questa formazione nasce in seno ad una realtà liceale di giovani studenti di musica, appassionati e desiderosi di conoscere in maniera sempre più approfondita il vasto repertorio del canto gregoriano e della polifonia classica. Lo scopo principale della compagine corale è quello di mettere in risalto i valori assoluti del patrimonio artistico - culturale di questo repertorio attraverso l'azione liturgica, e attraverso momenti musicali, all'interno di percorsi culturali fatti di studio attento e rigoroso delle partiture. Il Direttore Alessio Manca si è diplomato in violino al Conservatorio" L. Canepa" di Sassari, sotto la guida di Francesco Vargiu. Ha all’attivo una lunga collaborazione con l'Ente Concerti "M. De Carolis" a Sassari, in qualità di professore d'orchestra per la stagione lirica e sinfonica. Dal 2004 al 2007 collabora con l'Orchestra dei giovani interpreti dei paesi catalani sotto la direzione di Salvador Brotons, partecipando a numerosi concerti tenuti al Palau de la Musica di Barcellona. Con l'orchestra realizza la produzione di tre CD dedicati ad autori catalani. Dal 2001 è direttore artistico della Scuola Cantorum Pietro Allori di Alghero, associazione che si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani musicisti all'attività corale. È titolare della cattedra di violino e musica d’insieme per archi presso il Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. Azuni” di Sassari.



Il concerto “La musica inglese al tempo di Shakespeare” in programma sabato 9 alle 20.30 presenta un ricco e articolato programma musicale. Verranno eseguiti Preludio e Lachrimae Pavan e Melancholy Galliards di John Dowland (1563-1626), la Fantasia e Fantasia a) composte da Anthony Holborne:(1545-1602), di Francis Pilkington (1565-1638) il brano George Pilkington’s funeral, a seguire Galliard del compositore Francis Cutting (1550-1603), Messa a 4 voci di William Byrd (1539-1623) e If ye love me e O sacrum Convivium di Thomas Tallis (1505-1585). Per rispettare i protocolli sanitari contro la trasmissione del coronavirus, quest’anno i posti disponibili saranno contingentati e dovranno essere prenotati collegandosi al sito web del festival ad un costo simbolico.